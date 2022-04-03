JOHANNESBURG - Güney Afrika'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

JOHANNESBURG - Güney Afrika'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı

03.04.2022 22:00

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'da bulunan Houghton Camii'nde toplanan Müslümanlar, ramazan ayının ilk iftarını yaptı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'da bulunan Houghton Camii'nde toplanan Müslümanlar, ramazan ayının ilk iftarını yaptı.

İftardan saatler öncesinde camide toplanarak, Kur'an-ı Kerim okuyan Müslümanlar, akşam ezanının okunmasıyla cami avlusunda kurulan sofralarda, ramazanın ilk orucunu açtı.

Houghton Camii İmamı Yusuf Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sonrası ilk ramazan ayında, iftarı tekrar camide bekleyip, orucu camide açmaktan ve tekrar hep birlikte teravih kılabiliyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Osman, bu ramazanda Müslümanların tekrar camilere akın ettiğini vurgulayarak, ramazan boyunca camilerinde iftar etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Oruçlarını açan Müslümanlar, daha sonra kalabalık bir cemaatle teravih namazını eda etti.

JOHANNESBURG - Güney Afrika'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı
JOHANNESBURG - Güney Afrika'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı
JOHANNESBURG - Güney Afrika'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı
JOHANNESBURG - Güney Afrika'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı
JOHANNESBURG - Güney Afrika'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı
JOHANNESBURG - Güney Afrika'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı
JOHANNESBURG - Güney Afrika'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı
JOHANNESBURG - Güney Afrika'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı

YORUMLAR
500
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel JOHANNESBURG - Güney Afrika'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı - Son Dakika


Son Dakika
23:24 Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu
23:21 Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
23:19 Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
22:25 Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı
22:05 Merakla beklenen Millet İttifakı adayı açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi: Kesin kazanacak bir aday olacak
21:58 Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu
21:56 Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 23:45:34. #1.13#
SON DAKİKA: JOHANNESBURG - Güney Afrika'da Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement