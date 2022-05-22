Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletini yine sel vurdu - Son Dakika
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Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletini yine sel vurdu

22.05.2022 20:23

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar bir kez daha sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar bir kez daha sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Eyaletteki yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Geçtiğimiz ay sellerde 448 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 800'den fazla kişi evsiz kalmıştı.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletini bir kez daha sel vurdu. Eyalette etkili olan şiddetli yağışlar bir kez daha sel ve toprak kaymalarına neden olurken, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle birçok yol, ev ve işyeri hasar gördü.

Geçtiğimiz nisan ayında yaşanan sel ve toprak kayması felaketinin neden olduğu yaraları sarmaya çalışan eyalet için dün Güney Afrika Hava Servisi sel uyarısından bulunmuştu. Eyalet yetkilisi Sipho Hlomuka gazetecilere verdiği demeçte, "Şimdiye kadar en büyük etki KwaZulu-Natal'ın kıyı ve kuzeydoğu kesimlerinde bekleniyor" dedi.

GEÇTİĞİMİZ AY SELLERDE 448 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

KwaZulu-Natal eyaletinde geçtiğimiz ay etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle 448 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 800'den fazla kişi evsiz kalmıştı. Sel ve toprak kaymaları altyapıya 25 milyar randdan fazla zarar verirken, 88 kişiden ise hala haber alınamıyor.

(İHA)

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletini yine sel vurdu
Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletini yine sel vurdu
Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletini yine sel vurdu
Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletini yine sel vurdu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletini yine sel vurdu - Son Dakika


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