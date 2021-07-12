Güney Afrika'nın önde gelen bankaları, Gauteng ve Kwazulu-Natal eyaletlerinde faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde önde gelen bankalar ve telekomünikasyon firmaları, hapisteki eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlayan ayaklanmaların merkezi konumunda Gauteng ve Kwazulu Natal eyaletlerindeki şubelerinde faaliyetlerini durdurdu.

News 24'ün haberi göre, yaşanan geniş çaplı yağma olayları nedeniyle, ülkenin önde gelen finans kuruluşlarında First National Bank ve Standard Bank ile en büyük iki telekomünikasyon firması Vodacom ve MTN, Gauteng ve Kwazulu Natal eyaletlerindeki şubelerindeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Ülkenin en büyük kenti ve finans merkezi olan Johannesburg'da da alışveriş merkezleri ile mağaza ve iş yerleri, erken saatlerden itibaren kepenk indirdi.

Durban'da halk mağaza ve iş yerlerini korumak için harekete geçti

IOL News'in haberine göre, Kwazulu Natal eyaletinin Durban kentinde yaşanan geniş çaplı yağmalama olayları karşısında kent sakinlerinin mağaza ve iş yerlerinin çevresinde insan halkaları oluşturduğu belirtildi.

Haberde, Durban kenti sakinlerinin bazılarının silahlanarak yağmacılara karşı koyduğu ve güvenlik güçleriyle ortak hareket ettikleri bilgisi paylaşıldı.

Durban'da günün erken saatlerinde Bridge City ve Gleenwood Village isimli alışveriş merkezleri yağmalanmıştı.

Kentin Mayville bölgesinde bir caminin kundaklandığı öne sürülmüştü.

Kwazulu Natal ve Gauteng'deki olaylar

Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlayan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.

Kwazulu Natal eyaletinin Durban ve Pietermaritzburg kentleri ile Gauteng eyaletinin Johannesburg kentinde çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı.

Yaşanan yağma ve şiddet olaylarında şu ana kadar en az 7 kişi hayatını kaybetti, 219 kişi gözaltına alındı.

Jacob Zuma

Güney Afrika'yı 2009-2018 yıllarında yöneten Jacob Zuma'nın devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı, nakledildiği Estcourt Cezaevi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınmıştı.