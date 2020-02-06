Güney Afrika'nın turistik bölgeleri İstanbul'da tanıtıldı - Son Dakika

Güney Afrika Turizm Otoritesi Ortadoğu, Türkiye, Güneydoğu Asya ve Hindistan Bölge Müdürü Nkani, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki turizmin daha da gelişmesi gerektiğine dikkati çekerek Güney Afrika'nın İngilizce öğrenmek isteyen Türkler için uygun bir yer olduğunu söyledi.

Nkani, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nde (TÜRSAB) düzenlenen "Güney Afrika Tanıtım Sunumu" sonrasında TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri Nalan Yeşilyurt ve Osman Tolga Gencer ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güney Afrika'nın turizm açısından potansiyeline dikkati çeken Nkani, ülkenin turistik açıdan safariden mutfak kültürüne kadar her zevke hitap ettiğini söyledi.

Türk turistlerin Güney Afrika'ya olan ziyaretlerindeki maliyetle ilgili endişelerini anladıkların belirten Nkani, "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrasında bu konuyu değerlendirdik. Türk Hava Yolları (THY) ile de uçuş fiyatlarını konuşmak için görüşmeyi düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl 75 bin Güney Afrikalı Türkiye'yi ziyaret etti. Buna karşılık olarak yalnızca 15 bin Türk Güney Afrika'yı ziyaret etti. Türk lirası bizim paramızdan daha değerli olmasına rağmen Güney Afrikalılar Türkiye'yi daha fazla ziyaret ediyor. Biz de Türk turistlerin Güney Afrika'yı daha fazla ziyaret etmesi için neler yapması gerektiğini bir kez daha konuşmalıyız." diye konuştu.

2020'de 15 bin olan Türk turist hedeflerini yapacakları çalışmalarla 20 bine çıkarmak istediklerini söyleyen Nkani, "THY ile yaptığımız görüşmelerin olumlu sonuç vermesi halinde bu hem TÜRSAB üyeleri hem Güney Afrika hem de THY için iyi bir kazan kazan sistemi olacak." dedi.

Türk turistlerin Güney Afrika'yı genel olarak en yoğun dönemlerde ziyaret etmesinden kaynaklı sorunlara değinen Nkani, "Bu yoğun zamanlarda Güney Afrika'yı ziyaret ettiğiniz zaman Güney Afrika randı ile değil pound ve dolar ile rekabet etmek zorunda kalıyorsunuz. Türk turistlerin bu sebeple yüksek fiyatlarla karşılaşması da kaçınılmaz oluyor. Türk acentelerin anlaşması olan otel sayısının şu anda az olduğunu düşünüyoruz. Bu sayının artırılması gerekiyor. İki ülke arasındaki anlaşmayı sağlayan kurumların tekelleşmesi de sorun oluyor turizmde. Bu alanda rekabet ortamını sağlayarak tekelleşmeyi kırmak için çabalıyoruz. " şeklinde konuştu.

Hindistan ve Rusya gibi ülkelerden dil eğitimi için çok fazla öğrencinin geldiğine dikkati çeken Nkani, "Güney Afrika'da eğitim almak oldukça uygun. Dil ve eğitim turizmi şu anda çok büyük bir pazar. İstanbul'da yaptığım gezide İngilizce eğitim veren çok fazla kurum gördüm. Ben bu sebeple, Güney Afrika'nın İngilizce öğrenmek isteyen Türk öğrenciler için uygun bir yer olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.