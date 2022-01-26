Güney Afrika ordusu, Küba'dan ithal edilen Kovid-19 aşılarının iade edildiğini açıkladı - Son Dakika

Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü'nün (SANDF), 2021'de Küba'dan "yasa dışı" yollardan ithal edilen Haberon marka Kovid-19 aşılarını iade ettiği bildirildi.

SANDF Başkanı General Rudzani Maphwanya, parlamentoya yaptığı açıklamada, Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (SAPHRA) tarafından kullanımı onaylanmayan ve Kovid-19'a karşı etkili olduğuna dair çok az bilimsel kanıt bulunan Haberon Kovid-19 aşılarının tamamının Küba'ya iade edildiğini söyledi.

SANDF, Nisan 2021'de bir Küba-Çin şirketi tarafından üretilen Haberon aşılarından 970 bin doz satın almıştı. Aşılar için yaklaşık 13 milyon dolar harcanmıştı.

Aşıların yasa dışı yollardan ithal edildiğinin ortaya çıkmasının ardından SAPHRA, SANDF'den aşıların Küba'ya iade edildiğine ilişkin bilgi paylaşmasını istemişti.