Güney Afrika ordusu, selzedelere yardım için 10 bin personel görevlendirdi - Son Dakika
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Güney Afrika ordusu, selzedelere yardım için 10 bin personel görevlendirdi

18.04.2022 17:11
Güney Afrika ordusu, selzedelere yardım için 10 bin personel görevlendirdi

Güney Afrika ordusunun, ülkenin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım için 10 bin personel görevlendirdiği bildirildi.

Güney Afrika ordusunun, ülkenin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım için 10 bin personel görevlendirdiği bildirildi.

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetlerinden (SANDF) yapılan açıklamada, en az 443 kişinin öldüğü selde evsiz kalan 40 binden fazla kişiye yardımcı olmak üzere 10 bin personel görevlendirdiğini duyurdu.

Açıklamada, tesisat ve elektrik uzmanlarının da bulunduğu SANDF birliklerinin, felaketzedelere bölgede seyyar konaklama ve su arıtma işlemleri dahil çeşitli hizmetler sağlayacağı belirtildi.

Geçen hafta başında ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde, metrekareye düşen yağış miktarı 300 milimetreyi aşarken aşırı yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden olmuştu.

KwaZulu Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala, dünkü açıklamasında, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 443'e ulaştığını bildirmişti.

Sel nedeniyle bölgede yaklaşık 40 bin kişi evlerinden olmuş, 551 okul ve 60 hastane hasar görmüş, milyarlarca liralık hasar meydana gelmişti.

Felaket sonrası ciddi boyutlarda su, gıda ve akaryakıt kıtlığının yaşandığı bölgede, selde kaybolan 63 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Güney Afrika daha önce görülmemiş felaketi yaşıyor! Sel sebebiyle 443 kişi öldü, 63 kişi kayıp Güney Afrika daha önce görülmemiş felaketi yaşıyor! Sel sebebiyle 443 kişi öldü, 63 kişi kayıp Güney Afrika'da sel felaketi: Ölü sayısı 440'ı aştı, kayıp 63 kişi aranıyor Güney Afrika'da sel felaketi: Ölü sayısı 440'ı aştı, kayıp 63 kişi aranıyor

Ulusal Savunma, Güney Afrika, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika ordusu, selzedelere yardım için 10 bin personel görevlendirdi - Son Dakika


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