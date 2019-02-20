Son Dakika Haberleri: Güney Afrika parası Eskom kararıyla hızlı geriledi

Güney Afrika parası Eskom kararıyla hızlı geriledi

1 saat önce

Güney Afrika, ülkenin en büyük elektrik üreticisi Eskom'a 3 yılda 69 milyar rand kaynak sağlayacak.

Güney Afrika parası Eskom kararıyla hızlı geriledi, System.String[]
Güney Afrika, ülkenin en büyük elektrik üreticisi Eskom'a 3 yılda 69 milyar rand kaynak sağlayacak. Kararın ardından rand dolar karşısında sert şekilde geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:45 

Güney Afrika, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak

Sevgililer Günü'nde 2,5 Milyar TL Kartlı Ödeme Yapıldı Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:11:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Afrika parası Eskom kararıyla hızlı geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]