Güney Afrika parası Eskom kararıyla hızlı geriledi
1 saat önce
Güney Afrika, ülkenin en büyük elektrik üreticisi Eskom'a 3 yılda 69 milyar rand kaynak sağlayacak.
Güney Afrika
, ülkenin en büyük elektrik üreticisi Eskom'a 3 yılda 69 milyar rand kaynak sağlayacak. Kararın ardından rand dolar karşısında sert şekilde geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:45
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