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Güney Afrika parlamento binasında yangın - Son Dakika

Güney Afrika parlamento binasında yangın

02.01.2022 10:16

- Güney Afrika parlamento binasında yangın Güney Afrika parlamento binasında yangın çıktığı açıklandı.

- Güney Afrika parlamento binasında yangın

CAPE TOWN - Güney Afrika parlamento binasında yangın çıktığı açıklandı.

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bulunan parlamento binasında yangın çıktı. Emniyet ve güvenlikten sorumlu Belediye Komitesi üyesi Jean-Pierre Smith yaptığı açıklamada, Cape Town İtfaiye ve Kurtarma Hizmetlerine sabah saatlerinde parlamento binasının bulunduğu Parlamento Caddesi'nden yangın ihbarında bulunulduğunu ifade etti.

Smith ayrıca, farklı itfaiye ekiplerinden toplam 36 itfaiye personelinin olay yerinde olduğunu belirtti.

Yangının neden çıktığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Güney Afrika parlamento binasında yangın
Güney Afrika parlamento binasında yangın
Güney Afrika parlamento binasında yangın

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Güney Afrika, Parlamento, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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