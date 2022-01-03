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Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı - Son Dakika

Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı

03.01.2022 19:44
Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı

Güney Afrika Parlamentosu çatısında dün çıkan ve parlamento binasında ağır hasara neden olan yangının ardından bugün de yangın çıktığı bildirildi.

Güney Afrika Parlamentosu çatısında dün çıkan ve parlamento binasında ağır hasara neden olan yangının ardından bugün de yangın çıktığı bildirildi.

Cape Town İtfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse, yaptığı açıklamada, ülkenin yasama başkenti Cape Town'da parlamento binasında tekrar yangın çıktığını belirtti.

Yangının Ulusal Meclis'in çatısında meydana geldiğini ifade eden Carelse, 34 itfaiyecinin 6 yangın söndürme aracıyla yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz açıklama yapılamadı.

Dünkü yangında Parlamento binasının 1884'te inşa edilen eski meclis bölümünün çatısı tamamen yanmıştı. Yangının Ulusal Meclis bölümüne sıçramasıyla çok sayıda ofiste ağır hasar meydana gelmişti.

İtfaiye ekipleri bu sabah yangını tamamen kontrol altına almayı başarmıştı.

Polis yangınla ilişkili olduğu şüphesiyle parlamento binası içinde 1 kişiyi gözaltına almıştı. 49 yaşındaki erkek şüpheli, özel soruşturma birimi HAWKS tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmıştı.

Bayındırlık ve Altyapı Bakanı Patricia de Lille, dün basına yaptığı açıklamada, binanın yangın söndürme sisteminin vanalarının kapatılmasından ötürü, sistemin yangın sırasında devre dışı kaldığını belirtmişti.

Hükümet yangınla ilgili spekülasyonlardan kaçınılması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Her iki yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.

Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı
Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı
Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı
Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı

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Güney Afrika, Parlamento, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı - Son Dakika


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