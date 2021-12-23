Güney Afrika, pekiştirici doz olarak Johnson & Johnson aşısına onay verdi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Johnson & Johnson firmasının Kovid-19 aşılarının pekiştirici (booster) doz olarak kullanılmasına onay verildiği bildirildi.

Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (SAPHRA) yapılan açıklamada, normalde tek doz uygulanan Johnson & Johnson aşılarının pekiştirici doz olarak kullanılmasına izin verildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise "24 Aralık 2021'den itibaren Ulusal Aşı Programı (NVP), son dozunu en az iki ay önce almış herkese Johnson & Johnson pekiştirici aşıları sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık verilerine göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 156 yeni vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 374 bin 262'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 75 kişi hayatını kaybetti.