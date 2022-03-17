Güney Afrika, Rusya-Ukrayna savaşına taraf olmak istemiyor - Son Dakika
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Güney Afrika, Rusya-Ukrayna savaşına taraf olmak istemiyor

17.03.2022 23:19
Güney Afrika, Rusya-Ukrayna savaşına taraf olmak istemiyor

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, baskılara rağmen ülkesinin, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda tarafsızlığını koruyacağını söyledi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, baskılara rağmen ülkesinin, Rusya- Ukrayna savaşı konusunda tarafsızlığını koruyacağını söyledi.

Ramaphosa, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin, Rusya-Ukrayna savaşında düşman bir pozisyon almak yerine tarafsız kalıp, diyalog ve arabuluculuk yapmayı tercih ettiğini belirtti.

NATO'nun doğuya doğru genişleme isteğinin bölgede istikrarı baltalayan bir davranış olduğunu söyleyen Ramaphosa, bununla birlikte Güney Afrika'nın bir ülkenin başka bir ülke üzerinde güç kullanımını ve uluslararası hukukun ihlalini tasvip edemeyeceğini ifade etti.

Ramaphosa, geçen hafta telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakerelere devam ettiğini görmekten memnun olduklarını dile getirerek, Ukrayna Devlet Başkanı'yla da bir görüşme gerçekleştirmek istediğini sözlerine ekledi.

Uluslararası anlaşmazlıkların çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ramaphosa, "1,3 milyar nüfuslu Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi bir sandalyesi yok." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, BM'nin 2 Mart'ta aldığı Rusya'yı kınama kararına ilişkin oylamada çekimser kalmıştı.

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Güney Afrika, Ukrayna, Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika, Rusya-Ukrayna savaşına taraf olmak istemiyor - Son Dakika


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