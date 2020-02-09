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Güney Afrika, S. Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışının önünü açmaya hazırlanıyor
6 saat önce
Güney Afrika hükümeti Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de aralarında olduğu ülkelere durdurulan silah satışının önünü açmak için harekete geçti. Güney Afrika’nın Ulusal Konvansiyonel Silahlar Kontrol Komitesi (NCACC) silah satışlarının önünü açacak değişikliği onayladı.
Güney Afrika hükümeti Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de aralarında olduğu ülkelere durdurulan silah satışının önünü açmak için harekete geçti. Güney Afrika'nın Ulusal Konvansiyonel Silahlar Kontrol Komitesi (NCACC) silah satışlarının önünü açacak değişikliği onayladı.
Güney Afrika kanunları yabancı ülkelere satılan silahların üçüncü tarafların eline geçmesini önlemek için Güney Afrikalı yetkililere inceleme yapma hakkı veriyordu. Güney Afrika'nın ihraç ettiği silahların en az üçte birini alan Suudi Arabistan ve BAE ise denetimlerin, egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle buna karşı çıkıyordu. Bu iki ülke Yemen'deki iç savaşta taraf.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:59
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