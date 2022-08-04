Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı bağlantılı ölüm kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı bağlantılı ölüm kaydedildi

04.08.2022 16:18
Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı bağlantılı ölüm kaydedildi

Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (SAHPRA), bir vatandaşın Kovid-19 aşısıyla bağlantılı Guillain-Barre sendromundan hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (SAHPRA), bir vatandaşın Kovid-19 aşısıyla bağlantılı Guillain-Barre sendromundan hayatını kaybettiğini bildirdi.

SAHPRA'dan yapılan açıklamada, Johnson&Johnson Kovid-19 aşısı uygulanan bir kişinin, aşılanmanın hemen ardından Guillain-Barre sendromuna bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 aşısına bağlı olarak gelişen bu sendromun çok nadir görüldüğü ifade edildi.

Hasta bilgilerinin korunması nedeniyle vakayla alakalı daha fazla bilgi paylaşımında bulunulmayacağı kaydedildi.

Vaka, "ülkede resmi olarak Kovid-19 aşısı bağlantılı ilk ölüm" olarak kayıtlara geçti.

Güney Afrika'da şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon doz Johnson&Johnson aşısı uygulandı.

YORUMLAR
500
Güney Afrika'da geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor Güney Afrika'da geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor Güney Afrika, komşusu Botsvana ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmek istiyor Güney Afrika, komşusu Botsvana ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmek istiyor
Kaynak: AA

Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı bağlantılı ölüm kaydedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:18 Tren, park halindeki aracı biçti! Araç sahibinin tavırları şaşırttı
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
15:00 200 euro ile sigarasını yakan iki kuzen tepkilerin odağında!
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:18:38. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı bağlantılı ölüm kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement