Güney Afrika, Ukrayna sınırındaki ayrımcılığa tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika, Ukrayna sınırındaki ayrımcılığa tepki gösterdi

01.03.2022 23:32
Güney Afrika, Ukrayna sınırındaki ayrımcılığa tepki gösterdi

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan kaçmaya çalışan Afrikalıların sınırlarda yaşadığı ayrımcılığa tepki gösterdi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan kaçmaya çalışan Afrikalıların sınırlarda yaşadığı ayrımcılığa tepki gösterdi.

Pandor, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Afrikalı öğrencilerin "siyah oldukları" için Polonya sınırında yaşadıkları ayrımcılığı şoke edici bulduğunu belirtti.

Bu durumun siyahlara yönelik ırkçılığın devam ettiğine bir kanıt olduğunu ifade eden Pandor, bu ırkçı yaklaşıma müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'da mahsur kalan Güney Afrikalı öğrenciler tahliye ediliyor

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'da mahsur kaldıkları tespit edilen 28 öğrenciden 7'sinin Polonya'ya, 15'inin de Macaristan'a güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Monyela, Güney Afrikalı öğrencilerden 4'ünün Polonya sınırından geçmek için yardım beklediğini, 2 öğrencinin ise Rusya sınırında çatışmalardan uzak bir kasabada bulunduğu bilgisini paylaştı.

YORUMLAR
500
Polonya, Belarus ve Rusya ürünlerini boykot kararı aldı Polonya, Belarus ve Rusya ürünlerini boykot kararı aldı Güney Afrika'daki Ukraynalılar 'savaşa hayır' eylemi düzenledi Güney Afrika'daki Ukraynalılar 'savaşa hayır' eylemi düzenledi

Güney Afrika, Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika, Ukrayna sınırındaki ayrımcılığa tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
23:26 Aziz Yıldırım'ın kardeşi, Löw'ün gelmeyeceğini ima etti! Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığına uğradı
23:19 Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı! Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala: Bizi Türkler kurtardı
23:14 Putin'den yeni hamle geldi! Yaptırımlara karşı kararnameyi imzaladı
22:32 Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
22:29 Avusturya'dan karar çıktı! ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul etti
22:11 HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
22:06 Bayraktar SİHA'larına özel beste! Ukrayna Savunma Bakanlığı övgüyle bahsetti
22:04 Ukrayna Ligi Romanya'da bitirilecek! Savaşın ardından ülkeden kaçan Mircea Lucescu girişimlerini sürdürüyor
21:43 Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın başvurusunu kabul etti
21:39 Arda Turan, Burak Elmas'ı sinirlendirdi: Daha sorumlu davranmasını beklerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 23:38:45. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika, Ukrayna sınırındaki ayrımcılığa tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement