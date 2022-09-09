Namibya ile Botsvana, karşılıklı olarak kimlikle seyahat uygulamasına hazırlanıyor

Güney Afrika ülkeleri Namibya ile Botsvana, karşılıklı olarak kimlikle seyahat uygulamasına geçmeye hazırlanıyor.

Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob, bugün Botsvana'nın başkenti Gaboron'da gerçekleştirilen Namibya-Botsvana Ulusal İkili Komisyonu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, yakın zaman içinde iki ülke arasında kimlikle seyahat uygulamasını başlatacaklarını duyurdu.

Geingob, "Ülkelerimiz sadece ortak bir sınırı paylaşmıyor, aynı zamanda ortak bir halkı ve mirası da paylaşıyor. Ortak sınırlarımız boyunca birbirine bağımlı bir ilişki var." ifadelerini kullandı.

Her ikisi de Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi olan Namibya ve Botsvana arasında uzun yıllardır istikrarlı bir ilişki bulunuyor.

İki ülke arasında 500 milyon doların üstünde ticaret hacmi bulunuyor.