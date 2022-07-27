Ancak sendikalar, maaşlarda yapılması planlanan bu zammın, mal ve hizmet fiyatlarındaki yüksek artışı karşılamadığını belirtiyor.

Buwayo 24'ün haberine göre, ülkedeki kamu çalışanlarının sendikaları, maaşlarına zam yapılması ve maaşların dövizle ödenmesi talebiyle 27-28 Temmuz'da greve gitme kararı aldı.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Zimbabwe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zimbabveli kamu çalışanları 2 günlük greve gitti - Son Dakika

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