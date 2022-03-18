Güney Afrika ve Brezilya'da HIV enfeksiyonu uzun süre etkili aşılarla önlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika ve Brezilya'da HIV enfeksiyonu uzun süre etkili aşılarla önlenecek

18.03.2022 17:11
Güney Afrika ve Brezilya'da HIV enfeksiyonu uzun süre etkili aşılarla önlenecek

AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün yaygın olarak görüldüğü Güney Afrika ve Brezilya'da virüsün yayılmasını önlemek için Cenevre merkezli uluslararası sağlık kuruluşu UNITAID tarafından uzun süre etkili aşı geliştirildi.

AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün yaygın olarak görüldüğü Güney Afrika ve Brezilya'da virüsün yayılmasını önlemek için Cenevre merkezli uluslararası sağlık kuruluşu UNITAID tarafından uzun süre etkili aşı geliştirildi.

UNITAID'in Sözcüsü Herve Verhoosel, Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında, projeye ilişkin detayları paylaştı.

Verhoosel, "yeni geliştirilen aşının insan vücudunda 8 hafta boyunca etki göstereceğini" belirterek, bu aşıların, HIV'e karşı ağızdan günlük alınan temas sonrası profilaksi (PrEP) haplarına alternatif niteliğinde olacağını vurguladı.

UNITAID'in aşı programının Brezilya'da transseksüel nüfusun yüzde 30'u ile erkeklerin yüzde 18'ine uygulanacağı bilgisini paylaşan Verhoosel, Güney Afrika'da ise HIV riski en yüksek olan ergen kız ve yetişkin kadınların aşılanacağını ifade etti.

Verhoosel, HIV'in yayılmasını önlemek üzere BM'nin küresel PrEP hapı kullanımını artırma planını hatırlatarak, "PrEP'lerin yüksek koruma sağlamasına rağmen kullanımlar az oldu. 2020'ye kadar yeni HIV enfeksiyonlarını azaltma hedefi üçte iki oranda tutturulamadı." dedi.

Yeni aşı üretiminin HIV'in önlenmesine dair çığır açıcı nitelikte olabileceğini vurgulayan Verhoosel, "Küresel tedariklerin bütçeye uygun şekilde gecikme olmadan sağlanması gerekmektedir." uyarısında bulundu.

"Brezilya, bu önleyici tedaviden faydalanan ilk ülkelerden biri olacak"

Verhoosel'in duyurusunun ardından açıklama yapan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, UNITAID'in projesini desteklediğini belirterek, "HIV oranının en yüksek olduğu ülkelerden Brezilya, bu önleyici tedaviden faydalanan ilk ülkelerden biri olacak." dedi.

Brezilya ve Güney Afrika, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünün en yaygın görüldüğü ülkeler olarak biliniyor. Bu kapsamda Brezilya'da 9,3 milyon ve Güney Afrika'da 7,8 milyon kişi bu virüsü taşıyor.

YORUMLAR
500
Amazon yağmur ormanlarında kaybolan iki kardeş dört hafta sonra bulundu Amazon yağmur ormanlarında kaybolan iki kardeş dört hafta sonra bulundu Jessica May kimdir? Jessica May kaç yaşında, nereli? Jessica May eşi kim? Jessica May kimdir? Jessica May kaç yaşında, nereli? Jessica May eşi kim?

Güney Afrika, Brezilya, AIDS, HIV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika ve Brezilya'da HIV enfeksiyonu uzun süre etkili aşılarla önlenecek - Son Dakika


Son Dakika
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 17:23:18. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika ve Brezilya'da HIV enfeksiyonu uzun süre etkili aşılarla önlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement