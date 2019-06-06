Son Dakika Haberleri: Güney Afrika ve İngiltere'den Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesi çağrısı
Son Dakika Güncel Haber

Güney Afrika ve İngiltere'den Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesi çağrısı

29 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Güney Afrika ve İngiltere, iktidarı elinde tutan askerlerin sivil yönetim isteyen göstericilere müdahelesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği Sudan'da yönetimin bir an önce sivillere devredilmesi çağrısında bulundu.

Güney Afrika ve İngiltere'den Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesi çağrısı, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Güney Afrika ve İngiltere, iktidarı elinde tutan askerlerin sivil yönetim isteyen göstericilere müdahelesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği Sudan'da yönetimin bir an önce sivillere devredilmesi çağrısında bulundu.
Güney Afrika Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jerry Matjila, New York'taki BM Genel Merkezinde gazetecilere verdiği demeçte, "Güney Afrika, Sudan üyeliğini askıya alma konusunda Afrika Birliği'nin kararını kabul ediyor ve gücün en kısa sürede sivil yönetimine devredilmesini istiyor." dedi.
Matjila, "Ayrıca bu tehlikeli durum ve 100'den fazla insanın öldürüldüğü talihsiz gelişmeler nedeniyle taraflara müzakerelere dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
BM'deki gazetecilere açıklama yapan İngiltere BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen da ülkesinin, Afrika Birliği'nin Sudan'ın üyeliğini askıya alan kararını desteklediğini belirterek, " Hartum'da yıldırma ve şiddet eylemleri hakkında sürekli raporlar alıyoruz, bu eylemler kabul edilemez ve bir an önce durdurulmalı." diye konuştu.
Sudanlı askeri makamların çok tehlikeli bir yolda olduğuna işaret eden Allen, "Şimdi tek bir seçeneğe sahipler, sivillerin önderlik ettiği meşru bir hükümete geri dönmek." değerlendirmesinde bulundu.
- Sudan'daki olaylar
Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Sudan Doktorlar Komitesi 108 kişinin öldüğünü duyururken, Sudan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 46'yı geçmediğini açıklamıştı.
Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:42 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhammed Salah, İngiltere'de İslamofobi'yi azalttı Kadın doktor tecavüzden saldırganının dilini kopararak kurtuldu Yemek sırasında cam masa patladı! Aile üyeleri kabusu yaşadı Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 00:11:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Afrika ve İngiltere'den Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesi çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]