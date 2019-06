Güney Afrika ve İngiltere'den Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesi çağrısı

BİRLEŞMİŞ Güney Afrika ve İngiltere , iktidarı elinde tutan askerlerin sivil yönetim isteyen göstericilere müdahelesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği Sudan 'da yönetimin bir an önce sivillere devredilmesi çağrısında bulundu.Güney Afrika Birleşmiş Milletler BM ) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jerry Matjila, New York 'taki BM Genel Merkezinde gazetecilere verdiği demeçte, "Güney Afrika, Sudan üyeliğini askıya alma konusunda Afrika Birliği'nin kararını kabul ediyor ve gücün en kısa sürede sivil yönetimine devredilmesini istiyor." dedi.Matjila, "Ayrıca bu tehlikeli durum ve 100'den fazla insanın öldürüldüğü talihsiz gelişmeler nedeniyle taraflara müzakerelere dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.BM'deki gazetecilere açıklama yapan İngiltere BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen da ülkesinin, Afrika Birliği'nin Sudan'ın üyeliğini askıya alan kararını desteklediğini belirterek, " Hartum 'da yıldırma ve şiddet eylemleri hakkında sürekli raporlar alıyoruz, bu eylemler kabul edilemez ve bir an önce durdurulmalı." diye konuştu.Sudanlı askeri makamların çok tehlikeli bir yolda olduğuna işaret eden Allen, "Şimdi tek bir seçeneğe sahipler, sivillerin önderlik ettiği meşru bir hükümete geri dönmek." değerlendirmesinde bulundu.- Sudan'daki olaylarSudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Sudan Doktorlar Komitesi 108 kişinin öldüğünü duyururken, Sudan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 46'yı geçmediğini açıklamıştı.Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.