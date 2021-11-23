Güney Afrika ve Kenya ikili ilişkileri güçlendirme kararı aldı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı.

Kenyatta, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne düzenlediği resmi ziyaret kapsamında bugün başkent Pretorya'da Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile bir araya geldi.

İki lider görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Ramaphosa buradaki konuşmasında, Güney Afrika'nın Kenya ile "sıcak ve samimi ilişkilere" sahip olduğunu ve artık ilişkilerini stratejik ortaklığa yükseltmenin zamanının geldiğine inandığını söyledi.

Kenya ile ticari ilişkileri geliştirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Ramaphosa, bakanlarına iki ülke arasındaki ticaret çabalarını engelleyen güçlüklerin ortadan kaldırılması için eyleme geçme talimatı verdiğini belirtti.

Ramaphosa, ülkesinin Etiyopya'daki gelişmelerden son derece endişeli olduğunu dile getirerek tarafları acilen ateşkes ilan etmeye ve kalıcı çözüm bulmaya davet etti.

Kenyatta ise iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme yönünde adımlar atmaya hazır olduklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki vize serbestinin de görüşüleceğini kaydeden Kenyetta, ülkesinin yakında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları üretmeye başlayacağını ve bu konuda iş birliği olasılığı için yarın Güney Afrika'daki Aspen ilaç firmasına ait aşı üretim tesisini ziyaret edeceğini duyurdu.

İki ülke arasındaki mevcut ticari ilişkiler

Doğu Afrika'nın önde gelen ekonomilerinden olan Kenya, halihazırda Güney Afrika'nın kıtadaki en önemli ticaret ortaklarından biri durumunda.

Güney Afrika'nın 2020'de Kenya'ya ihracatı yaklaşık 474 milyon dolar iken bu ülkeden 20 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.