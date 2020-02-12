Güney Afrika ve Zimbabve'den sınır geçişini kolaylaştırmak için yeni adım - Son Dakika

Afrika'nın en yoğun geçiş yapılan kapılarından Güney Afrika ve Zimbabve sınırında, geçiş kolaylığı sağlanması amacıyla tek kontrol sistemi uygulaması getirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, yeni uygulamayla sınır kapısındaki geçişlerde insan ve araçlar sadece bir yerde kontrol edilecek.

Güney Afrika İçişleri Bakanı Aaron Motsoaledi, "Güney Afrika ile Zimbabve arasındaki Beitbridge Sınır Kapısı'nda, geçiş kolaylığı sağlanması amacıyla tek kontrol sistemi uygulaması kararı alındı." ifadesini kullandı.

Beitbridge Sınır Kapısı'nın Afrika'nın en yoğun sınırlarından biri olduğuna dikkati çeken Motsoaledi, yeni uygulamayla iki ülke arasındaki sınır geçişlerinde kolaylık sağlanacağını kaydetti.

Motsoaledi, alınan kararın ülke ekonomisine ve kalkınmasına yönelik atılan adımlardan biri olduğuna işaret etti.

Beitbridge Sınır Kapısı'ndan günde ortalama 25 bin kişi ve 500 kamyon geçiyor.

Güney Afrika, daha önce aynı sınır düzenlemesini Esvati·ni·, Mozambik, Lesotho ve Botsvana ile yapmıştı.