Güney Afrika ve Zimbabve'den sınır geçişini kolaylaştırmak için yeni adım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Afrika ve Zimbabve'den sınır geçişini kolaylaştırmak için yeni adım - Son Dakika

Güney Afrika ve Zimbabve'den sınır geçişini kolaylaştırmak için yeni adım

6 saat önce

Afrika'nın en yoğun geçiş yapılan kapılarından Güney Afrika ve Zimbabve sınırında, geçiş kolaylığı sağlanması amacıyla tek kontrol sistemi uygulaması getirildi.

Güney Afrika ve Zimbabve'den sınır geçişini kolaylaştırmak için yeni adım, System.String[]

Afrika'nın en yoğun geçiş yapılan kapılarından Güney Afrika ve Zimbabve sınırında, geçiş kolaylığı sağlanması amacıyla tek kontrol sistemi uygulaması getirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, yeni uygulamayla sınır kapısındaki geçişlerde insan ve araçlar sadece bir yerde kontrol edilecek.

Güney Afrika İçişleri Bakanı Aaron Motsoaledi, "Güney Afrika ile Zimbabve arasındaki Beitbridge Sınır Kapısı'nda, geçiş kolaylığı sağlanması amacıyla tek kontrol sistemi uygulaması kararı alındı." ifadesini kullandı.

Beitbridge Sınır Kapısı'nın Afrika'nın en yoğun sınırlarından biri olduğuna dikkati çeken Motsoaledi, yeni uygulamayla iki ülke arasındaki sınır geçişlerinde kolaylık sağlanacağını kaydetti.

Motsoaledi, alınan kararın ülke ekonomisine ve kalkınmasına yönelik atılan adımlardan biri olduğuna işaret etti.

Beitbridge Sınır Kapısı'ndan günde ortalama 25 bin kişi ve 500 kamyon geçiyor.

Güney Afrika, daha önce aynı sınır düzenlemesini Esvati·ni·, Mozambik, Lesotho ve Botsvana ile yapmıştı.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu
Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:08:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Afrika ve Zimbabve'den sınır geçişini kolaylaştırmak için yeni adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]