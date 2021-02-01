Güney Afrika'ya Covid-19 aşısının 1 milyon dozluk ilk sevkiyatı ulaştı - Son Dakika

Güney Afrika'ya AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 1 milyon dozluk ilk sevkiyatı ulaştı.

Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Güney Afrika'ya ilk Covid-19 aşıları ulaştı. Hindistan Serum Enstitüsü (SII) tarafından üretilen ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 1 milyon dozluk ilk sevkiyatı, uçakla Johannesburg kentindeki OR Tambo Uluslararası Havaalanı'na getirildi. Aşıları getiren uçağı Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve diğer üst düzey yetkililer karşıladı. Aşıların ilk olarak salgınla en önde mücadele eden sağlık çalışanlarına uygulanacağı bildirildi.

SII, Güney Afrika'ya bu ayın sonunda 500 bin doz aşı daha gönderecek. AstraZeneca aşısının iki dozda uygulanması nedeni ile ülkenin yaklaşık 1.25 milyon sağlık çalışanını aşılamak için daha fazla doza ihtiyacı var.

Güney Afrika, Covid-19'un yeni ve daha bulaşıcı türü olan 501Y.V2 nedeniyle zor günler geçirirken, yeni türün yayılmasını önlemek amacıyla birçok ülke Güney Afrika ile uçuşları askıya aldı. Ülkede salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 453 bin 761'e, toplam can kaybı ise 44 bin 164'e ulaştı.

(İHA)