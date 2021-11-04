Güney Afrika yerel seçimlerinde iktidar ve ana muhalefet oy kaybetti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 Kasım'da düzenlenen yerel seçimlerinin resmi sonuçlarına göre, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ve ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA), bir önceki yerel seçimlere kıyasla oy kaybına uğradı.

Güney Afrika Seçim Komisyonu (IEC), bu akşam saatlerinde 1 Kasım yerel seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı.

Bu sonuçlara göre, ANC'nin 2016 yerel seçimlerinde yüzde 53,9 olan oy oranı bu seçimde yüzde 46'ya düştü.

Böylece, 1994'ten beri iktidarda olan ANC, tarihinin en düşük oy oranını almış oldu.

Ana muhalefet partisi DA'nın da bir önceki yerel seçimlerde yüzde 26,9 olan oy oranı yüzde 21,8'e geriledi.

Son yılların yükselen muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) ise bu seçimlerde oy oranını yüzde 10'un üstüne yükseltti.

Eski Johannesburg Belediye Başkanı Herman Mashaba'nın 2020'de kurduğu ActionSA partisinin, ilk kez girdiği seçimlerde özellikle Johannesburg ve Pretorya metropollerinde önemli başarı kaydettiği görüldü.

Ülkenin 8 metropolünden 5'inde hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı. Bu durumda, ANC ve DA'nın, birçok belediyede diğer partilerle koalisyona gitmesi bekleniyor.

Öte yandan IEC'den yapılan açıklamada, seçimlerin adil ve özgür bir ortamda tamamlandığı belirtildi.

ANC'li Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bu seçimlerde 325 siyasi partinin ve 1500'ü bağımsız olmak üzere yaklaşık 95 bin adayın yarıştığını kaydederek, "Bu, Güney Afrika'da çok partili siyasetin geliştiğinin ve herkesin kamu görevine aday olmak için eşit şansa ve fırsata sahip olduğunun bir işaretidir." dedi.