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Güney Afrika'yı dolu fırtınası vurdu - Son Dakika

Güney Afrika'yı dolu fırtınası vurdu

22.12.2021 23:48

- Güney Afrika'yı dolu fırtınası vurdu Güney Afrika'nın Pietermaritzburg kenti dolu fırtınasına teslim oldu.

- Güney Afrika'yı dolu fırtınası vurdu

CAPE TOWN - Güney Afrika'nın Pietermaritzburg kenti dolu fırtınasına teslim oldu.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal vilayetinin yönetim merkezi ve en büyük ikinci şehri Pietermaritzburg, yoğun yağış etkili oldu. Hafif derece başlayan yağmur, kısa sürede fırtınaya dönüşürken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Güney Afrika Meteoroloji Servisi'nin yayınladığı ikinci seviye hava durumu uyarısının ardından meydana gelen dolu fırtınası, araçlara da zarar verdi. Dolu fırtınasına yakalanan sürücüler, golf topu büyüklüğünde dolu yağdığını söyleyerek arabalarında büyük hasar oluştuğunu ifade etti.

Güney Afrika'yı dolu fırtınası vurdu
Güney Afrika'yı dolu fırtınası vurdu
Güney Afrika'yı dolu fırtınası vurdu
Güney Afrika'yı dolu fırtınası vurdu

Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'yı dolu fırtınası vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Afrika'yı dolu fırtınası vurdu - Son Dakika
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