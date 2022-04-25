Güney Afrika'yı vuran selin faturası 1 milyar doların üzerinde - Son Dakika
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Güney Afrika'yı vuran selin faturası 1 milyar doların üzerinde

25.04.2022 15:22
Güney Afrika'yı vuran selin faturası 1 milyar doların üzerinde

Güney Afrika'nın doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde görülen şiddetli yağışların yol açtığı, 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde maddi hasarın 1 milyar doların üzerinde olduğu bildirildi.

Güney Afrika'nın doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde görülen şiddetli yağışların yol açtığı, 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde maddi hasarın 1 milyar doların üzerinde olduğu bildirildi.

KwaZulu-Natal eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, selin alt ve üst yapıda açtığı hasarı düzetmenin maliyetinin 1,1 milyar doları bulacağı belirtildi.

Açıklamada, bu rakamların kesin olmadığı, zamanla artış veya azalış gösterebileceği vurgulanarak, "Bunlar nihai rakamlar değil. Felaketten iki hafta sonra ortaya çıkan bir resim." ifadesi kullanıldı.

Eyalet hükümetinden dün yapılan açıklamada, oluşan hasarın maliyetinin 60 milyar doları geçmesinin beklendiği açıklanmıştı.

Ancak hükümetten bugün yapılan düzeltmede, dün açıklanan rakamın hesaplamasında "bir hata" yapıldığı, bu nedenle hesaplamanın revize edildiği duyuruldu.

Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı ve en büyük lojistik merkezi Durban kenti ve çevresinde meydana gelen selde, resmi verilere göre en az 435 kişi hayatını kaybetti.

Binlerce hane ile 551 okul ve 60 hastanenin hasar gördüğü selde, 40 binden fazla kişi evsiz kaldı.

Selde kaybolan 54 kişiye yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgede altyapı hasarından kaynaklı su ve elektrik krizi de sürüyor.

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri, geçen hafta 10 bin personelini bölgede yardım için görevlendirmişti.

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Güney Afrika, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'yı vuran selin faturası 1 milyar doların üzerinde - Son Dakika


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