Polis sözcüsü Albay Athlenda Mathe yaptığı açıklamada, dün akşam saat 19.00 sularında, silahlı üç kişinin soygun amacıyla Maluleke'nin Saselamani köyündeki evine girdiğini, belediye başkanından para isteyen soyguncuların bu istekleri reddedilince 56 yaşındaki Maluleke ile 18 yaşındaki oğluna ateş açtığını anlattı.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Afrikalı belediye başkanı, evine giren soyguncular tarafından öldürüldü - Son Dakika

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