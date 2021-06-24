Güney Afrikalı Cajee kardeşlerden 3,6 milyar dolarlık kripto para vurgunu - Son Dakika

Afrika'nın en büyük kripto para borsalarından Africyrpt'in sahibi Güney Afrikalı Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolar değerinde kripto para ile ortadan kayboldu.

News24'ün haberine göre, Ameer Cajee ve Raees Cajee, 3,6 milyar dolarlık kripto parayı yasa dışı yollardan hesaplarına geçirdikten sonra kayıplara karıştı.

Haberde, bu vurgunun bu zamana kadarki en büyük kripto para dolandırıcılıklarından biri olduğu ifade edildi.

Güney Afrika Finansal Hizmetler Davranış Otoritesi (FSCA) tarafından yapılan açıklamada, kripto paralara ilişkin Güney Afrika'da herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığından dolayı duruma ilişkin herhangi bir işlem yapılamadığı bildirildi.

Açıklamada, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmesi için yatırımcılara, yalnızca uygun şekilde lisanslanmış finansal hizmet sağlayıcılardan tavsiye almaları çağrısında bulunuldu.

Cajee kardeşlerin İngiltere'ye kaçtıkları sanılıyor.

Africyrpt

Cajee kardeşler tarafından 2019'da kurulan Africyript, Afrika'nın en büyük kripto para borsalarından biriydi.

Bu yılın nisan ayında Ameer Cajee tarafından, yatırımcılara Africyrpt'in siber saldırıya uğradığı bilgisi verilmiş ancak durumun yetkililere ve hukukçulara bildirilmemesi talep edilmişti.

Bunun üzerine bir grup yatırımcı Cape Town merkezli hukuk firması Hanekom ile irtibata geçerek konunun araştırılmasını talep etmişti.

Hanekom tarafından yapılan araştırma sonucu yatırımcıların hesaplarındaki kripto paraların dijital cüzdanlardan ve hesaplardan transfer edildiği ve bu kripto paraların takip edilemez hale getirildiği tespit edilmişti.

Ancak kripto paralar Güney Afrika'da finansal varlık kabul edilmediğinden, yasal soruşturma başlatmanın mümkün olmadığı ifade edilmişti.