Güney Afrikalı caz sanatçısı Sibongile Khumalo vefat etti - Son Dakika

Güney Afrika'nın dünyaca ünlü caz sanatçısı Sibongile Khumalo 63 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sanatçının ailesi, Khumalo'nun geçirdiği felçle ilişkili komplikasyonlar nedeniyle dün gece vefat ettiğini bildirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Khumalo'nun vefatından derin üzüntü duyduğunu kaydederek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Khumalo'nun Güney Afrika'nın önde gelen kadın ve insan hakları savunucularından biri olduğuna değinen Ramaphosa, "Kariyerinin zirvesinde bir müzik akademisyeni olarak da kendisinden ders alma ayrıcalığına sahip yeni nesillere ilham verdi. Onu çok özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde ve dünya genelinde geniş ve sadık bir hayran kitlesine sahip olan Khumalo, "caz ve opera, müzikal alanlarında, Güney Afrika sanatına ve kültürüne sağladığı üstün katkılardan ötürü" Cumhurbaşkanlığı tarafından İkhamanga Nişanı ile ödüllendirilmişti.