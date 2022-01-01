Güney Afrikalı Filistin destekçileri Desmond Tutu'yu andı - Son Dakika

CAPE Güney Afrikalı Filistin destekçileri, Filistin yanlısı Nobel ödüllü insan hakları aktivisti Başpiskopos Desmond Tutu'yu anmak için Cape Town kentinde bir araya geldi.

Filistin Dayanışma İttifakı organizasyonunda, 26 Aralık'ta hayatını kaybeden Tutu'nun naaşının bulunduğu St. George Katedrali çevresinde toplanan grup, burada Filistin bayrakları eşliğinde Tutu'yu andı.

Etkinliğe katılanlardan Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesiyle birlikte apartheid karşıtı mücadelenin sembol isimlerinden biri olan Tutu'ya olan hayranlığını dile getirdi.

Mandela, "Tutu, Filistin'i ziyaret ettikten sonra orada tanık olduklarının, burada, Güney Afrika'da yaşadıklarımızdan çok daha kötü olduğunu söylemişti." dedi.

Filistin davasının destekçileri olarak kendisine son kez veda etmek için bir araya geldiklerini belirten Mandela, "Bizler onun tutkulu olduğu işi yapmaya devam edeceğiz ve hayatımız boyunca özgür bir Filistin'i savunacağız." diye konuştu.

Güney Afrikalı insan hakları aktivisti Suzane Rudin de Yahudi asıllı bir Güney Afrikalı olarak, Tutu'nun Filistin konusunda sergilediği tutumun tamamen Siyonizm karşıtı bir duruş olduğuna dikkati çekti.

Rudin, Tutu'nun barışçıl yollardan sürdürdüğü mücadelenin apartheid rejiminin yıkılmasına sağladığı katkıya değinerek, "Onun bu duruşu kıtada ve dünya çapında adalete katkı sağlamaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Tutu'nun Filistin sorununu tutkuyla ele aldığını belirten Rudin, bu soruna barışçıl bir çözüm bulmak için Tutu'nun tüm grupların tüm girişimlerini desteklediğini dile getirdi.