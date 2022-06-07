Güney Afrikalı "Gupta Kardeşler" BAE'de gözaltına alındı - Son Dakika
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Güney Afrikalı "Gupta Kardeşler" BAE'de gözaltına alındı

07.06.2022 11:20
Güney Afrikalı "Gupta Kardeşler" BAE'de gözaltına alındı

Güney Afrika, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'ya yakınlığıyla bilinen ve yolsuzlukla suçlanan iş adamları Rajesh Gupta ve Atul Gupta'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gözaltına alındığı duyurdu.

Güney Afrika, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'ya yakınlığıyla bilinen ve yolsuzlukla suçlanan iş adamları Rajesh Gupta ve Atul Gupta'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gözaltına alındığı duyurdu.

Güney Afrika Adalet Bakanlığı, Zuma'ya yakınlıklarını kullanarak kara para aklamak ve yolsuzluk yapmakla suçlanan ve "Gupta Kardeşler" olarak bilinen ikilinin, gözaltına alındıkları BAE'den teslim alınması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Güney Afrika tarafından aranan Hindistan doğumlu Gupta Kardeşler, 1993'ten bu yana ülkede farklı sektörlerde iş yapıyor.

Zuma'nın yolsuzlukla suçlanması ve 2018'de istifa etmesi sonrası ülkeyi terk eden Gupta Kardeşler, haklarındaki suçlamaları reddetmişti.

Zuma davası sürüyor

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, ifade vermesi yönündeki mahkeme çağrısını reddettiği için geçen yıl 29 Haziran'da mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, Anayasa Mahkemesince alınan bu karara karşı dirense de 7 Temmuz 2021'de Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle 9 Temmuz'da başlayan gösteriler, kısa sürede ülke tarihinin en büyük şiddet ve yağma olaylarından birine dönüşmüştü.

Olaylarda en az 340 kişi hayatını kaybetmiş, milyarlarca dolarlık hasar meydana gelmişti.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrikalı 'Gupta Kardeşler' BAE'de gözaltına alındı - Son Dakika

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