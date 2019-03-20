Güney Afrikalı iki tekstil devinden Türk şirketlere yatırım daveti
20 dakika önce
Nisan ayında İstanbul'a bir ziyaret yapacak olan InvestSA heyeti, Güney Afrikalı ev tekstil şirketi Sheraton Textiles ve bölgenin önde gelen erkek giyim markalarından biri için Türk firmaları ile ortaklık olanaklarını araştıracak.
Nisan ayında İstanbul
'a bir ziyaret yapacak olan InvestSA heyeti, Güney
Afrikalı ev tekstil şirketi Sheraton
Textiles ve bölgenin önde gelen erkek giyim markalarından biri için Türk firmaları ile ortaklık olanaklarını araştıracak.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:35
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