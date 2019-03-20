Son Dakika Haberleri: Güney Afrikalı iki tekstil devinden Türk şirketlere yatırım daveti

Güney Afrikalı iki tekstil devinden Türk şirketlere yatırım daveti

20 dakika önce

Nisan ayında İstanbul'a bir ziyaret yapacak olan InvestSA heyeti, Güney Afrikalı ev tekstil şirketi Sheraton Textiles ve bölgenin önde gelen erkek giyim markalarından biri için Türk firmaları ile ortaklık olanaklarını araştıracak.

Güney Afrikalı iki tekstil devinden Türk şirketlere yatırım daveti, System.String[]
Nisan ayında İstanbul'a bir ziyaret yapacak olan InvestSA heyeti, Güney Afrikalı ev tekstil şirketi Sheraton Textiles ve bölgenin önde gelen erkek giyim markalarından biri için Türk firmaları ile ortaklık olanaklarını araştıracak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:35 

Ekonomi
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