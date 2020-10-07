Güney Afrikalı işçiler yolsuzluk ve ekonomik krize karşı sokaklara indi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işçi sendikaları, yolsuzlukların sonlandırılması ve daha fazla istihdam için ülkenin pek çok bölgesinde yürüyüş düzenledi.

Güney Afrika Birlikleri Federasyonu, Güney Afrika Sendikaları Kongresi, Ulusal Sendikalar Konseyi ve Güney Afrika Sendikalar Federasyonunun destek verdiği yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Yürüyüşe kamu çalışanları dahil pek çok sektörden işçiler destek verirken, göstericiler hükümete daha fazla istihdam oluşturması ve yolsuzlukları sonlandırması çağrısı yaptı.

Göstericiler, "grev, anayasal hakkımız", "kayıt dışı para akışını durdur", "yoksulluğu ve iş kaybını sonlandır" ve "yolsuzluk demokrasimize karşı en büyük tehdittir" pankartları taşıdı.