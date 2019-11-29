Güney Afrikalı ithalatçılardan Türk ürünlerine tam not

– Güney Afrikalı tedarikçiler ile Türk üreticilerinin bir araya geldiği 2 günlük program sona erdi. 500'e yakın görüşmenin sağlandığı programı değerlendiren Mozambik Yatırım Ajansı Başkanı Mr. Lourenco Sambo, görüşmelerin çok iyi geçtiğini belirterek, Türk yatırımcıları Mozambik'e davet etti. İHBİR Başkanı Haluk Okutur ise, alım heyetinin ürünleri çok beğendiğini söyleyerek, şekerli mamuller, bakliyat ve kek gibi ürünleri talep ettiklerini aktardı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) organizasyonuyla gıda sektöründe üretim yapan iş insanları ve Güney Afrika ülkelerinde faaliyet gösteren 10 firmanın temsilcileri İstanbul'da bir araya getiren 'özel nitelikli alım heyeti' programı tamamlandı.

Mozambik, Zimbabwe ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi Güney Afrika ülkelerinden yıllık iş hacimleri 350 milyon dolar olan perakende alanında faaliyet gösteren firma yetkilileri ikili görüşmeler yaparak yeni iş birlikleri gerçekleştirdi.

2 gün süren ve 500'e yakın görüşmenin sağlandığı programı değerlendiren Mozambik Yatırım Ajansı Başkanı Mr. Lourenco Sambo, Türk ürünlerinden etkilendiklerini ve çok kaliteli bulduklarını söyledi. Türk firmalarını üretim yapmak için Mozambik'e davet eden Mr. Sambo, görüşmelerin çok iyi geçtiğini dile getirdi.

Türk iş insanlarıyla 8 kez bir araya geldiğini ve görüşmelerden çok memnun kaldığını belirten Mr. Sambo, "Türk ürünlerinin yüksek kalitede olduğunu ülkeme dönünce herkese ileteceğim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE İHRACAT YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Tarım alanında iyi olduklarını aktaran Mr. Sambo, "Sadece Mozambik özelinde değil Afrika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ticaret yaparken tahıl tohumları, makine ve teçhizat almaya odaklandık. Daha sonra Türkiye'ye ihracat yapmayı hedefliyoruz. Türkiye ile Mozambik arasındaki ticaret bizim tarafımızda negatif yönde, daha çok ithalat yapıyoruz, ihracat hiç yapmıyoruz. Bizim için gerekli ürünleri aldıktan sonra ihracat da yapacağız" dedi.

Türkiye'nin de Afrika'ya ihtiyacı olduğunu dile getiren Mr. Sambo, "Sadece Avrupa ile değil bizimle de iş yapmalarını istiyoruz. Ticareti geliştirerek Türkiye'nin Afrika'yı tanımasını hedefliyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE İNOVASYON VE STARTUP ALANINDA ÇOK GÜÇLÜ"

Türkiye'de inovasyon ve startup kültürünün kuvvetli olduğunu söyleyen Mr. Lourenco Sambo, "Türkiye bu alanda kendini geliştiriyor ve çok güçlü. Türk yatırımcıların ticaret için Mozambik'te şirket açtığını görmek istiyorum. Bizim teknolojiye ve teknik bilgiye ihtiyacımız var. O yüzden Türkiye başta olmak üzere başka ülkelerden destek alarak bu eksiklerimizi gidebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ VE ÜRÜNLERİMİZİ ÇOK BEĞENDİLER"

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Haluk Okutur, 2 yıldır dünyanın farklı bölgelerinden Türkiye'ye alım heyetleri getirdiklerini söyledi. İlk kez Güney Afrika'dan nitelikli alım heyetini İstanbul'da misafir ettiklerini belirten Okutur, "Bugüne kadar Güney Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerimizde eksiklerimiz, ihmallerimiz vardı. Gelen firma temsilcileri ülkemizi çok sevdiler. Üretici firmalarımızla iş birlikleri gerçekleştirdiler. Alım heyeti, üretim tesislerini ve fabrikaları ziyaret etti, ürünleri çok beğendiler. Ülkemizle olan ilişkilerini sürdürmeyi arzu ediyorlar" dedi.

"ALIM HEYETLERİNİ TÜRKİYE'DE AĞIRLAMAK DAHA ETKİLİ OLUYOR"

Türk ürünlerinin çok yüksek kalitede olduğunu vurgulayan Okutur, "Ürünlerimiz dünya standartlarının üzerinde, üretim tesislerimiz de öyle. Üretici firmalarımız da bu konuda hassasiyet gösteriyorlar. Biz yurt dışında ürünlerimizi yeterince tanıtamıyorduk. Fuarlara katılmayı ihmal etmiyoruz ama alım heyetlerini ülkemize getirdiğimiz zaman çok daha etkili oluyor. Ülkemiz çok güzel, İstanbul'a bayılıyorlar. Misafirperverliğimize hayran kalıyorlar. Aynı zamanda kültürümüzü ve ülkemizi anlatıyoruz. Böyle olunca çok iyi sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.

Üye firmalarının 2 gün içinde 500'e yakın görüşme ve ciddi kontratlar yaptığını aktaran Okutur, "Ağırlık olarak şeker ve şekerli mamuller, un, kek, çikolata, bisküvi, bakliyat ürünlerinin siparişi alındı. Alım heyetinin üye firmalarımızın tüm ürünlerine ilgileri çok fazla oldu" ifadelerini kullandı.

- İstanbul