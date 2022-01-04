Güney Afrikalı liderler, Mozambik gündemiyle toplanacak - Son Dakika

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ülkeleri liderleri, Mozambik'teki terörle mücadele operasyonunun geleceğini masaya yatırmak üzere bu hafta olağan dışı zirve düzenleyecek.

Topluluktan yapılan yazılı açıklamaya göre, liderler, 7 Ocak'ta yapılacak görüntülü zirvede Mozambik SADC Misyonunun (SAMIM) ilerleyişi ve son durumu ele alacak.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus McCarthy Chakwera'nın başkanlık edeceği zirvenin öncesinde topluluğun güvenlik ve savunma işlerine bakan üçlü organının üyeleri Namibya, Güney Afrika ve Botsvana'nın liderleri, 5 Ocak'ta ayrı bir toplantı gerçekleştirecek.

Zirvede, terörle mücadelede başarılı olarak görülen misyonunun görev süresinin uzatılması bekleniyor.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna örgütünün 2017'den bu yana sivillere yönelik saldırıların şimdiye kadar 800 binden fazla kişi yerinden oldu, 3 binden fazla kişi can verdi.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Misyon dışında Ruanda'da da bölgedeki terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek oluyor.