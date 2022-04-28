Güney Afrikalı milli kaleci Meyiwa cinayeti sanıklarının avukatı gözaltına alındı - Son Dakika
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Güney Afrikalı milli kaleci Meyiwa cinayeti sanıklarının avukatı gözaltına alındı

28.04.2022 19:21
Güney Afrikalı milli kaleci Meyiwa cinayeti sanıklarının avukatı gözaltına alındı

Kariyerinin zirvesindeyken 2014'te cinayete kurban giden Güney Afrikalı milli kaleci Senzo Mayiwa'yı öldürdükleri şüphesiyle yargılanan zanlıların avukatı Malesela Teffo, bugün görülen duruşmanın ardından gözaltına alındı.

Kariyerinin zirvesindeyken 2014'te cinayete kurban giden Güney Afrikalı milli kaleci Senzo Mayiwa'yı öldürdükleri şüphesiyle yargılanan zanlıların avukatı Malesela Teffo, bugün görülen duruşmanın ardından gözaltına alındı.

Güney Afrika milli futbol takımı (Bafana Bafana) ve Johannesburg ekibi Orlando Pirates'ın kalecisi Senzo Meyiwa, 26 Ekim 2014 akşamı kız arkadaşı Güney Afrikalı sanatçı Kelly Khumalo'nun Johannesburg'daki evinde vurularak öldürülmüştü.

Yaklaşık 10 yıl boyunca Orlando Pirates'ın kalesini koruyan Meyiwa cinayet davasının duruşması bugün başkent Pretorya'daki Gauteng Yüksek Mahkemesi'nde görüldü.

Meyiwa'yı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan kişilerden 4'ünün avukatlık görevini yürüten Teffo, duruşmanın ardından gözaltına alındı.

News24'ün haberine göre, Teffo'nun hakkında, daha önce başka bir davada mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınma emri bulunuyordu.

Ancak Teffo, gözaltının bugün gerçekleştirilmesinin nedeninin Meyiwa davasından uzak tutulmak istenmesi oluğunu iddia ederek, "Gözaltına alındım, çünkü bu davadayım." dedi.

Öte yandan Meyiwa davasının görülmesine yarın devam edilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrikalı milli kaleci Meyiwa cinayeti sanıklarının avukatı gözaltına alındı - Son Dakika


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