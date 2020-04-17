Güney Afrikalı Müslümanlar, sosyal mesafe gözeterek cuma namazı kıldı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Müslümanlar evlerde sosyal mesafeyi koruyarak cuma namazı kıldı.

Güney Afrikalı 44 yaşındaki imam Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmak yasak ve toplu halde cuma namazı kılamıyoruz. Bu nedenle komşularımızla bir araya gelip, sosyal mesafeyi de dikkate alarak namazımızı kılıyoruz." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda hafız olan Muhammed, "Güney Afrikalı Müslümanlar olarak ev ev ayrılıyoruz ve her cuma ortak kullanım alanlarını mescide çevirip, namazlarımızı kılmaya devam ediyoruz." dedi.

Ramazan ayının yaklaştığını ve teravih namazlarını da bu şekilde kılmak istediklerini dile getiren Muhammed, "Teravih namazı farz olmadığı için insanları ortak alanda toplamak istemiyoruz. Ancak namazlarımı evimde kılacağım ve evimin kapısı teravih namazı kılmak isteyen herkese açık olacak." diye konuştu.

İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (İNSAMER) verilerine göre, ülkedeki 58 milyon nüfusun yaklaşık 1 milyonu Müslüman.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iki bin 600 kişide Kovid-19 tespit edilirken, ölü sayısı 48'e yükseldi.

Sokağa çıkma yasağının ise mayısa kadar devam edeceği tahmin ediliyor.