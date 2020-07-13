Güney Afrikalı Müslümanlardan Ayasofya'nın ibadete açılma kararına destek - Son Dakika

Güney Afrikalı Müslümanlardan Ayasofya'nın ibadete açılma kararına destek

Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman Yargı Konseyi'nin, Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman Yargı Konseyi'nin, Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

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Müslüman Yargı Konseyi Başkanı Şeyh İrfan İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle gurur duyduklarını dile getirdi.

İbrahim, "Ayasofya kararı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Güney Afrikalı Müslümanlar olarak bu adım dolayısıyla çok mutlu olduklarının altını çizen İbrahim, Müslüman Yargı Konseyi adına da yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'nin kararına destek verdiklerini ve Müslümanlar açısından Türkiye'nin çok önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

1945'te kurulan Müslüman Yargı Konseyi, ülkedeki Müslümanların en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Güney Afrika, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 21:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrikalı Müslümanlardan Ayasofya'nın ibadete açılma kararına destek - Son Dakika

Son Dakika

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20:30
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20:09
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20:09
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20:03
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