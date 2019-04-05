Son Dakika Haberleri: Güney Afrikalı Parti Üyelerinin Kavgasında Sandalyeler Havada Uçuştu

Güney Afrikalı Parti Üyelerinin Kavgasında Sandalyeler Havada Uçuştu

21 dakika önce

Güney Afrikalı parti üyelerinin kavgasında sandalyeler havada uçuştu.

Güney Afrikalı parti üyelerinin kavgasında sandalyeler havada uçuştu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:00 Kaynak: Youtube

Güney, Genel
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