Güney Afrikalı Parti Üyelerinin Kavgasında Sandalyeler Havada Uçuştu
21 dakika önce
Güney Afrikalı parti üyelerinin kavgasında sandalyeler havada uçuştu.
Güney
Afrikalı parti üyelerinin kavgasında sandalyeler havada uçuştu
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:00 Kaynak: Youtube
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