Güney Afrikalı turist otel odasında ölü bulundu

Türkiye'ye gezmeye gelen 65 yaşındaki Güney Afrikalı turist Aksaray'da kaldığı otel odasında ölü bulundu.



Olay, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara Vadisi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden etkilenen 65 yaşındaki Güney Afrikalı turist Kamedıen Rıdduwaan kardeşi ile Türkiye'ye geldi. Türkiye ziyaretlerine Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinden başlayan Kamedıen Rıdduwaan, daha sonra Aksaray'a gelerek Ihlara Vadisini ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından Kamedıen Rıdduwaan geceyi burada bir otelde geçirdi. Sabah olduğunda kahvaltıya inmemesi üzerine kardeşi ağabeyinin durumunu merak ederek kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine kardeşi durumu otel yetkililerine bildirdi. Yedek anahtarla otel odasına giren yetkililer, Rıdduwaan'ın hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine otele sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından, turistin cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otopsinin ardından Müslüman olduğu öğrenilen Rıdduwaan'ın cenazesi ailesinin isteği üzerine Ervah Mezarlığında defnedildi. - AKSARAY