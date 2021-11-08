Güney Afrikalı yargıç, silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

Mziba'nın eski erkek arkadaşının cinayet şüphelileri arasında olduğu kaydedildi.

Polisten yapılan açıklamada, saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Mziba'nın hayatını kaybettiği saldırıda, yanında bulunan bir başka kadın da yaralandı.

News24'ün haberine göre, Bellville Sulh Mahkemesi yargıcı Mziba, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

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