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Güney Afrikalılar, apartheid ile mücadele kahramanı Tutu'nun naaşını ziyaret ediyor - Son Dakika

Güney Afrikalılar, apartheid ile mücadele kahramanı Tutu'nun naaşını ziyaret ediyor

30.12.2021 22:41
Güney Afrikalılar, apartheid ile mücadele kahramanı Tutu'nun naaşını ziyaret ediyor

CAPE Güney Afrika'nın apartheid ile mücadelede sembol isimlerinden Nobel ödüllü insan hakları aktivisti ve din adamı Desmond Tutu'nun naaşı, Cape Town kentindeki St. George Katedrali'nde halkın ziyaretine açıldı.

CAPE Güney Afrika'nın apartheid ile mücadelede sembol isimlerinden Nobel ödüllü insan hakları aktivisti ve din adamı Desmond Tutu'nun naaşı, Cape Town kentindeki St. George Katedrali'nde halkın ziyaretine açıldı.

Tutu'nun naaşı bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen törenle Cape Town merkezindeki St. George Katedrali'ne getirildi.

Tutu'nun vasiyeti üzerine gösterişsiz bir tabutun içinde sergilenen naaşı görmek için ziyaretçiler erken saatlerden itibaren katedralin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tutu'nun cenazesi yarın defnedilecek

26 Aralık'ta 90 yaşında vefat eden Tutu'nun naaşı yarın düzenlenecek törenle yakılarak St. George Katedrali'ndeki bir türbeye defnedilecek. Tutu için ayrıca 1 Ocak tarihinde resmi cenaze töreni gerçekleştirilecek.

St. George Katedrali'nde düzenlenecek bu törene Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılmasına izin verilecek.

Desmond Tutu

Desmond Tutu, 7 Ekim 1931'de Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletindeki Klerksdorp kentinde, yoksul bir ailede dünyaya geldi.

Gençlik yıllarında öğretmenlik yapan Tutu, apartheid rejiminin eğitimde katı ırk ayrımını temel alan "Bantu Eğitim Yasası" nedeniyle görevinden istifa ederek, Hristiyan teolojisi üzerine eğitim aldı ve yüksek lisans tezini de " Batı Afrika'da İslam" konusu üzerine tamamladı.

Tutu, çeşitli kademelerde dini görevlerde bulunduktan sonra 1986 yılında Cape Town'un ilk siyah Başpiskoposu oldu.

Irkçı rejime karşı yürüttüğü faaliyetlerle apartheid karşıtı mücadelenin simge isimlerinden biri haline gelen Tutu, 1984'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Tutu, apartheid rejiminin yıkılmasının ardından, Filistin, Tibet ve Arakan meseleleri başta olmak üzere uluslararası camiada yaşanan haksızlık ve zulümlere karşı aktif mücadele etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Tutu, 26 Aralık'ta Cape Town kentinde 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Güney Afrikalılar, apartheid ile mücadele kahramanı Tutu'nun naaşını ziyaret ediyor
Güney Afrikalılar, apartheid ile mücadele kahramanı Tutu'nun naaşını ziyaret ediyor
Güney Afrikalılar, apartheid ile mücadele kahramanı Tutu'nun naaşını ziyaret ediyor
Güney Afrikalılar, apartheid ile mücadele kahramanı Tutu'nun naaşını ziyaret ediyor

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İnsan Hakları, Güney Afrika, Desmond Tutu, Nobel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrikalılar, apartheid ile mücadele kahramanı Tutu'nun naaşını ziyaret ediyor - Son Dakika


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