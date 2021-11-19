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JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, İsrail'deki güzellik yarışmasında temsil edilmeyi protesto etti - Son Dakika

JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, İsrail'deki güzellik yarışmasında temsil edilmeyi protesto etti

19.11.2021 20:55

Johannesburg kentindeki bir alanda toplanan göstericiler Gösteriye katılanların taşıdıkları pankart ve dövizler Gösteriye katılanların sloganlar atması Gösteriye katılanların Filistin bayrağı taşıması Gösterideki konuşmacılar Güney Afrika Güzellik Yarışması organizatörlerinin, 2021 Güney...

Johannesburg kentindeki bir alanda toplanan göstericiler

Gösteriye katılanların taşıdıkları pankart ve dövizler

Gösteriye katılanların sloganlar atması

Gösteriye katılanların Filistin bayrağı taşıması

Gösterideki konuşmacılar Güney Afrika Güzellik Yarışması organizatörlerinin, 2021 Güney Afrika güzeli seçilen Lalela Mswane'nin aralık ayında İsrail'de yapılacak kainat güzellik yarışmasına gönderilmesi kararı, Johannesburg kentinde protesto edildi.

İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) dahil çeşitli siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği eylemde, göstericiler Johannesburg'un Morningside bölgesindeki Güney Afrika Güzellik Yarışması organizasyonu binası önünde bir araya geldi.

Gösteriye, ANC Kadın Kolları Başkanı Bathabile Dlamini ve Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela ile çok sayıda kişi katıldı.

Mswane'nin, 16 Aralık'ta İsrail'de düzenlenecek yarışmaya gönderilmesi kararını kınayan grup, sloganlar eşliğinde Mswane'ye yarışmayı boykot etme çağrısında bulundu.

Gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail'in bir "apartheid devleti" olduğu ve Güney Afrika'nın, bu ülkede temsil edilmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Filistin bayraklarının dalgalandığı gösteride, "Filistin'e Özgürlük" sloganları atıldı.

ANC Kadın Kolları Başkanı Bathabile Dlamini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizler, güzellik yarışması organizasyonunun, Mswane'yi İsrail'e gönderme kararını küstahlık olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Bu kararın, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği insan hakların ihlaline katkıda bulunduğunu dile getiren Dlamini, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Filistinlilerle dayanışmasını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Mandla Mandela da Güney Afrika'nın 2 yıldır İsrail'de büyükelçi bulundurmadığını ve İsrail'in Afrika Birliği'ndeki gözlemci statüsünün iptali için çalışmalar yürüttüğünü hatırlatarak, "Güney Afrika hükümetinin ve Güney Afrikalıların Filistin ile dayanışma konusundaki tutumu açık ve nettir." diye konuştu.

Güney Afrika güzellik yarışması organizatörlerine ve Mswane'ye seslenen Mandela, "Kadın hakları ve kadınların güçlendirilmesinde öncü olduğunuzdan bahsediyorsunuz. Peki İsrail apartheid rejiminin mayıs ayında Filistin'de 40 kadını ve en genci 2 yaşında olmak üzere 66 çocuğu katletmesine ne diyorsunuz?" dedi.

Mandela, Güney Afrikalı gençleri daima Filistinlilerin arkasında durmaya ve onların sesi olmaya davet etti.

JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, İsrail'deki güzellik yarışmasında temsil edilmeyi protesto etti
JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, İsrail'deki güzellik yarışmasında temsil edilmeyi protesto etti
JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, İsrail'deki güzellik yarışmasında temsil edilmeyi protesto etti
JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, İsrail'deki güzellik yarışmasında temsil edilmeyi protesto etti
JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, İsrail'deki güzellik yarışmasında temsil edilmeyi protesto etti
JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, İsrail'deki güzellik yarışmasında temsil edilmeyi protesto etti
JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, İsrail'deki güzellik yarışmasında temsil edilmeyi protesto etti
JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, İsrail'deki güzellik yarışmasında temsil edilmeyi protesto etti
JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, İsrail'deki güzellik yarışmasında temsil edilmeyi protesto etti

Güney Afrika, Protesto, Afrika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, İsrail'deki güzellik yarışmasında temsil edilmeyi protesto etti - Son Dakika


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