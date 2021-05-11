Güney Afrikalılar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da toplanan göstericiler, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

"Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS Hareketi'nin Güney Afrika şubesi olan Güney Afrika BDS Koalisyonu tarafından düzenlenen eylemde göstericiler, şehrin finans merkezi Sandton bölgesindeki İsrail Ticaret Ofisinin önünde bir araya geldi.

Burada İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırılarını kınayan grup, sloganlar eşliğinde İsrail mallarının boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Güney Afrika'daki Müslüman toplumunun önde gelen isimlerinden Afro-Ortadoğu Merkezi (AMEC) Direktörü Naeem Jeenah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgalci İsrail'in saldırıları karşısında Kudüs ve Gazze'deki insanlarla dayanışma içinde olmak için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Jeenah, gösteriye Güney Afrika toplumunun her kesiminden insanın katıldığını belirterek, "Güney Afrikalılar yaşanan durum karşısında son derece şaşkın, üzgün ve öfkeli." ifadesini kullandı.

Jeenah, Filistinlilerle dayanışma adına 14 Mayıs'ta Johannesburg'da, 15 Mayıs'ta ise ülkenin yasama başkenti Cape Town'da gösterilere devam edeceklerini bildirdi.