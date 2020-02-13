Güney Amerika'da araba genişliğinde kaplumbağa fosili bulundu - Son Dakika
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Güney Amerika'da araba genişliğinde kaplumbağa fosili bulundu

6 saat önce

Güney Amerika'da "Stupendemys" olarak adlandırılan tatlı su kaplumbağasına ait bir araba büyüklüğünde fosiller bulundu.

Güney Amerika'da araba genişliğinde kaplumbağa fosili bulundu, System.String[]

Güney Amerika'da "Stupendemys" olarak adlandırılan tatlı su kaplumbağasına ait bir araba büyüklüğünde fosiller bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, 7-13 milyon yıl önce yaşadığına inanılan kaplumbağaya ait fosiller, Kolombiya'nın Tatacoa Çölü ile Venezuela'nın Urumaco bölgesinde keşfedildi.

İlk Stupendemys fosilleri 1970'lerde keşfedilmesine rağmen 4 metre uzunluğundaki hayvanla ilgili çok sayıda gizem yanıtsız kaldı.

İncelemeler sonucu üç metre uzunluğundaki kabuk ve alt çene kemiğinin, hayvanın beslenmesi hakkında ipucu verdiğini belirten araştırmacılar, dev kaplumbağanın göl ve nehirlerin dibinde timsahlarla yaşadığını, küçük hayvanlar, bitkiler, meyve ve tohumlardan oluşan bir çeşit beslenme biçimine sahip olduğunu düşünüyor.

Araştırmacılar, hayvanın boyutunun diğer yırtıcılardan korunmak için oldukça önemli olduğunu ifade ediyor.

Daha önce keşfedilen fosillerden biri, içine gömülü dev timsah dişi ile bulunmuştu.

Güney Amerika, Kolombiya, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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