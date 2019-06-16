Güney Amerika'da milyonlarca kişi elektriksiz kaldı
11 dakika önce
Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Uruguay'ın büyük bölümünde, Brezilya ve Paraguay'ın ise bir kısmında elektrik kesintisi yaşanıyor.
Güney Amerika
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:56 Kaynak: İHA
ülkeleri Arjantin
ve Uruguay
'ın büyük bölümünde, Brezilya
ve Paraguay
'ın ise bir kısmında elektrik kesintisi yaşanıyor.
Güney Amerika merkezli elektrik tedarikçisi Edesur, resmi Twitter
hesabından bağlantı sisteminden kaynaklanan bir problem nedeniyle Arjantin ve Uruguay'da elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Elektrik kesintisinden Brezilya ve Paraguay'ın bazı bölgelerinin de etkilendiği ifade edildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, kesintiyi gidermek için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Elektrik kesintisi nedeniyle Arjantin'de tren seferlerinin durduğu, trafik ışıklarının çalışmadığı bildirildi. Arjantin ve Uruguay'da 48 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. - BUENOS AIRES
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