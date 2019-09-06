Son Dakika Haberleri: Güney Amerika'da Türkçeye ilgi giderek artıyor
Son Dakika Güncel Haber

Güney Amerika'da Türkçeye ilgi giderek artıyor

2 saat önce

Güney Amerika ülkeleri Şili ve Kolombiya'da Türkçeye ilgi giderek artıyor.

Güney Amerika'da Türkçeye ilgi giderek artıyor, System.String[]

Güney Amerika ülkeleri Şili ve Kolombiya'da Türkçeye ilgi giderek artıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamada, Şili'de 1963'ten bu yana Türkiye'nin Santiago Büyükelçiliği himayesinde faaliyet gösteren Mustafa Kemal Atatürk Okulu'nda Türkçe ve Türk tarihi derslerinin verilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık bir buçuk aydır devam eden derslerle ilkokul ikinci sınıfta okuyan 35 öğrenciye temel dil becerileri kazandırılması ile Türk kültürü ve Türk inkılap tarihine ilişkin temel bilgilerin verildiği kaydedildi.

Mustafa Kemal Atatürk Okulu Müdürü Javier Vega, Türkçe ve Türk tarihinin çocuklara öğretimini önemsediklerini ifade ederek, TİKA'nın okulun tadilatı ve donanımı için verdiği katkıların yanı sıra Türk dili ve tarihi derslerinin tekrar başlatılmasından duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Kolombiya'da Türk dili ve kültürü derslerine talep geçen yıla göre iki kat arttı

Öte yandan, açıklamada, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Universidad Nacional'de başlatılan Türk dili ve kültürü derslerine talebin geçen yıla göre iki kat arttığı bildirildi.

Bu yıl sınıf kontenjanını aşan taleplerle 2 sınıf başlangıç seviyesi ve 1 sınıf ikinci seviye derslerin açıldığı kaydedilen açıklamada, yoğun talep üzerine Kolombiya'nın farklı illerinde ve Güney Amerika'daki diğer bazı ülkelerde Türk dili ve kültürü dersleri açılmasının planlandığı belirtildi.

Bu bağlamda, Türkçe derslerinde tarih, kültür, gastronomi ve sanat alanlarında etkinliklerin de yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Güney Amerika, Kolombiya, Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, THK'nın borçları yapılandırılıyor
Almanya'ya en çok sığınma başvurusunda bulunanlar, Suriyeliler ve Türkler oldu Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama: Mücadelemiz yeni başlıyor Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası almasına CHP'lilerden ilk tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 16:20:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Amerika'da Türkçeye ilgi giderek artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]