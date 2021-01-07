Güney Amerika ülkeleri, ABD'de Kongre binasının basılmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Güney Amerika ülkeleri, ABD'de Kongre binasının basılmasına tepki gösterdi

07.01.2021 04:19
Güney Amerika ülkeleri, ABD'de Kongre binasının basılmasına tepki gösterdi, System.String[]

Güney Amerika ülkeleri Kolombiya, Arjantin, Şili, Ekvador, Uruguay ve Venezuela, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle meydana gelen olayları kınadı.

Güney Amerika ülkeleri Kolombiya, Arjantin, Şili, Ekvador, Uruguay ve Venezuela, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle meydana gelen olayları kınadı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'de oyların sayılma sürecinde yaşanan şiddet olaylarını reddediyoruz. Kongrenin saygın üyelerine ve tüm kurumlara dayanışmamı ve desteğimi belirtiyorum. Kolombiya, demokrasi hayatımızın başlangıcından bu yana ülkelerimiz tarafından paylaşılan hukukun üstünlüğüne, ABD kurumlarının sağlamlığına ve demokrasiye tam güven duymaktadır. " ifadelerini kullandı.

Arjantin

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından Joe Biden'ın fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda, "Washington'da meydana gelen ciddi şiddet eylemlerini ve Kongreye yapılan baskını kınıyoruz. Halkın iradesine saygı duyulduğu barışçıl bir geçiş olacağına inanıyor ve yeni Başkan Joe Biden'a en güçlü desteğimizi ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Şili

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, sosyal medya hesabından, "Şili, ABD'deki demokratik süreci değiştirmeyi amaçlayan eylemleri reddediyor, şiddeti ve anayasal kurumlara uygunsuz müdahaleyi kınıyor. Şili, hukukun üstünlüğünü garanti altına almak için ABD demokrasisinin gücüne güveniyor." paylaşımı yaptı.

Ekvador

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ise "Bugün Washington'da işlenen şiddet eylemlerini kabul etmiyoruz. Geleneksel ABD hukukunun üstünlüğüne, kurumsal çerçevesine ve yasal süreç garantilerine saygı gösterilmelidir. Bir demokraside, vatandaşların iradesinin tanınması elzemdir." yorumunda bulundu.

Uruguay

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Kongresinde meydana gelen şiddet eylemlerini en derin bir şekilde kınıyor ve bu ulusun demokratik değerlerinin, kurumlarını baltalamaya yönelik her türlü teşebbüse galip geleceğine güveniyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Venezuela

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington'da yaşanan şiddet olaylarını endişeyle takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"ABD, saldırgan politikalarıyla diğer ülkelerde sebep olduklarının aynısını yaşıyor. Siyasi kutuplaşmayı kınıyoruz. Venezuela ABD'de şiddet olaylarının yakında sona ereceğine ve ABD halkının nihayet istikrar ve sosyal adalete giden yeni bir yol açacağına inanıyor."

Kongre baskını olayı

ABD Başkanı Trump'a destek için dün Beyaz Saray önünde düzenlenen mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki polis barikatlarını aşarak binaya zorla girmeyi başarmıştı.

Polisle göstericiler arasında çatışmalar sürerken Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump, daha sonra Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "evlerinize dönün" çağırısında bulunmuştu.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika, Washington, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Amerika ülkeleri, ABD'de Kongre binasının basılmasına tepki gösterdi - Son Dakika


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