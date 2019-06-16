Son Dakika Haberleri: Güney Amerika ülkelerinde milyonlarca kişi karanlıkta kaldı
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Güney Amerika ülkelerinde milyonlarca kişi karanlıkta kaldı

33 dakika önce

Güney Amerika ülkelerinde milyonlarca kişi karanlıkta kaldı

Güney Amerika ülkelerinde milyonlarca kişi karanlıkta kaldı, System.String[]
Arjantin ve Uruguay'da yaşanan büyük çaplı elektrik kesintisi yaklaşık 48 milyon insanı etkiledi.

Arjantin'in en büyük elektrik dağıtım şirketlerinden olan Edesur'un Twitter hesabından yapılan açıklamada elektrik kesintisinin Arjantin ve Uruguay'ı enerjiden mahrum bıraktığı kaydedildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:08 
Uruguay, Arjantin, Dünya
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