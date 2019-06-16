Güney Amerika ülkelerinde milyonlarca kişi karanlıkta kaldı
33 dakika önce
Güney Amerika ülkelerinde milyonlarca kişi karanlıkta kaldı
Arjantin
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:08
ve Uruguay
'da yaşanan büyük çaplı elektrik kesintisi yaklaşık 48 milyon insanı etkiledi.
Arjantin'in en büyük elektrik dağıtım şirketlerinden olan Edesur'un Twitter
hesabından yapılan açıklamada elektrik kesintisinin Arjantin ve Uruguay'ı enerjiden mahrum bıraktığı kaydedildi.
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