Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan son Dünya Uyuşturucu Raporuna göre, Ekvador'un Guayaquil limanı, Güney Amerika'da üretilen kokainin, Avrupa ve ABD'ye taşınmasında önemli bir liman vazifesi gördüğü açıklanmıştı.

Cesetlerin incelenmesi ve kimlik tespitinin yapılması için adli tıp morguna kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güney Amerika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ekvador'da, bir mezarda 6 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu - Son Dakika

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