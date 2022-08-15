Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, Twitter hesabından olayı kınayarak, "Uzun süredir ekonomiyi uyuşturan organize suç çeteleri şimdi de patlayıcılarla saldırıyor. Ekvador polisinin bir problemi değildir. Bu resmen devlete savaş ilanıdır." ifadesini kullandı.

Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Ayrıca 8 ev ile 2 araba da patlamadan büyük zarar gördü.

Kaynak: AA

Güney Amerika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ekvador'da bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 16 yaralı - Son Dakika

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