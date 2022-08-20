Kolombiya'da bir kamyonetin içinde 4 ceset bulundu - Son Dakika
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Kolombiya'da bir kamyonetin içinde 4 ceset bulundu

20.08.2022 06:14
Kolombiya'da bir kamyonetin içinde 4 ceset bulundu

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, sahipsiz bir kamyonetin içinde 4 cesedin bulunduğu tespit edildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, sahipsiz bir kamyonetin içinde 4 cesedin bulunduğu tespit edildi.

Başkent Bogota'nın kuzeyinde, terk edilmiş halde bulunan bir kamyonetten cesetler çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesetlerin biri kadın dört kişiye ait olduğunu belirledi.

Yetkililer, bu kişilerin işkence sonucu öldürüldüğünü tespit etti.

Cesetler kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürülürken, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Güney Amerika, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da bir kamyonetin içinde 4 ceset bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da bir kamyonetin içinde 4 ceset bulundu - Son Dakika
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